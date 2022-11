La SPB conquista il derby con Santhià e rimane in vetta alla classifica

Continua la cavalcata della SPB Ilario Ormezzano Sai nel girone B del campionato di Serie C. La partita contro Santhià ha fatto vedere le qualità di una grande squadra come quella biellese, che ha messo sotto gli avversari fin dal fischio della prima battuta. Una partita quasi perfetta per i giocatori di coach Di Lonardo, che sono stati bravi a rimanere sul pezzo con la testa e vincere anche il secondo parziale. Nota positiva per Tommaso Debenedetti, autore di una grande prestazione e Riccardo Sganzetta, che ha fatto girare la squadra sostituendo nel ruolo di palleggiatore Emanuele Frison, non in perfette condizioni fisiche.

“Siamo riusciti ad imporre il nostro gioco - dice il capitano Edoardo Gallo -. Il nostro obiettivo era giocare come sappiamo ed esprimere una pallavolo di alto livello, così come facciamo durante la settimana. Siamo riusciti a portare a casa i 3 punti meritatamente nonostante l’assenza di Emanuele Frison e FIlippo Brusasca e allunghiamo in classifica. Ora pensiamo alla prossima partita in casa contro Arona, che sarà una bella battaglia.”

Pallavolo Santhià - SPB Ilario Ormezzano Sai 0-3

Parziali: 10-25; 20-25; 12-25.

Tabellino: Cravera 8, Debenedetti 12, Frison D. 18, Gallo 0, Marchiodi 4, Scardellato 11, Sganzetta 2. Libero Vicario. NE: Ricino, Ujkaj.