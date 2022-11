CorriAmo contro la violenza, da 5 anni in campo a Occhieppo Inferiore FOTO e VIDEO

CorriAmo contro la violenza, da 5 anni in campo a Occhieppo Inferiore (servizio di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it)

Da 5 anni la comunità biellese si ritrova a Occhieppo Inferiore per dire no alla violenza di genere. E, anno dopo anno, la partecipazione degli sportivi cresce vistosamente ad ogni edizione.

Sono stati circa 130 i partecipanti che si sono dati appuntamento nella mattinata di oggi, 27 novembre, in piazza del Pioppo per prendere parte a “CorriAmo contro la violenza”, la camminata non competitiva organizzata dall’associazione di promozione sociale Paviol Aps, in collaborazione con la società sportiva Pietro Micca e Asad Biella, insieme al patrocinio del Comune, nell’ambito della giornata mondiale contro la violenza. La manifestazione si è sviluppata sulla distanza di 4,2 chilometri sul percorso dedicato alla campionessa Valeria Roffino.

A commentare la giornata Simona Ramella Paia di Paviol: “È sicuramente l'occasione per fare sensibilizzazione attraverso l'attività sportiva. Presenti, e li ringrazio, molte associazioni sportive, il Comune e realtà del nostro territorio, come gli uomini con le scarpette rosse”. Sui numeri del fenomento raccolti nell'ultimo anno, il dato è notevole: “Dal punto di vista psicologico, Paviol ha seguito 60 donne vittime di violenze e circa 80 uomini, autori di atti e comportamenti violenti. L'auspicio di ogni rassegna è parlare di questi fenomeni attraverso la condivisione delle testimonianze”.

Concorde anche Paolo Vialardi della sezione podismo di APD Pietro Micca Biella Running: “Fin dal primo anno si è scelto di sposare questo progetto e di raccontare camminando una grossa problematica come può essere la violenza di genere. Manifestazioni di questo calibro sono molto importanti”. Sulla stessa linea d'onda anche la sindaca Monica Mosca: “Non è solo una camminata ma anche un evento che pone l'attenzione contro la violenza. Se qualcuna si trova in difficoltà, fate loro sapere che non è sola. Sono presenti molte associazioni in tutta la provincia, non abbiate paura”.