Preparate i piatti, arriva la polenta e cinghiale con la Pro Loco di Trivero

Domenica 4 dicembre la Pro Loco di Trivero ha in programma la tradizionale distribuzione di Polenta e Cinghiale! L'evento si svolgerà a Valdilana, a partire dalle 11 a Ponzone, in piazza XXV Aprile, e a frazione Gioia, a Trivero, presso la sede della Pro Loco. Per info: 347.2203774 o 375.5567982.