L'Auser Volontariato Vallestrona organizza per domenica 4 dicembre l'evento polenta e baccalà da asporto, con distribuzione a partire dalle 11.30 presso la sede sita in Valdilana - loc. Valle Mosso - in Piazza Repubblica 6 .

Le prenotazioni potranno essere effettuate entro, e non oltre, il 30 novembre. Per info: 348 5531567 o 338 3183724.