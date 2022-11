Stefania Massera ha vinto la medaglia d’argento ai mondiali del cioccolato

Stefania Massera della Pasticceria Gino Massera ha vinto la medaglia d’argento ai mondiali del cioccolato. A vincere la pralina della torta dla nòna con la mostarda di mele, pinoli, cannella e uvetta. Nelle foto una delle praline del progetto "I gioielli della Serra Morenica d'Ivrea".

Ne da notizia lei stessa sui propri canali social: “Ho sempre pensato che nella vita ci vanno degli obiettivi e che questi vanno raggiunti prima o poi. Credo che questa vincita inaspettata della Medaglia d’Argento ai mondiali vada oltre a quelli che sono stati i miei obiettivi fino ad ora… Dodici anni fa, quando iniziai a lavorare con il cioccolato, inesperta sotto ogni punto di vista, non avrei mai pensato di raggiungere un traguardo così difficile e così prezioso per me e per le mie soddisfazioni che tanto cerco nella mia esperienza quotidiana. Sono senza parole, mi sono ritrovata davanti alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore da sola dopo tutta la cerimonia e sono scoppiata in un pianto liberatorio che mi ha fatto capire quanto io tenga al mio lavoro e questo anche grazie a chi mi sta sempre accanto e mi aiuta a migliorare giorno dopo giorno, la mia famiglia. Quindi grazie. grazie Monica Meschini perché siamo, come ti ho detto oggi, i tuoi piccoli ma grandi figliuoli. E non posso non ringraziare in mio grande aiuto quotidiano Tania Barbero che sopporta i miei sfoghi e le mie idee strambe tra colori e ingredienti. Ora prepariamoci per questo periodo intenso ma che ci rende sempre più orgogliosi di ciò che abbiamo”.