Il cinema è di casa a Cossato, tornano i laboratori di Riccardo Poma

E’ in partenza la undicesima edizione dei laboratori di analisi filmica organizzati condotti da Riccardo Poma, in collaborazione con VideoAstolfosullaluna e InformagiovaniCossato.

Il laboratorio di analisi filmica “E adesso parliamo di Cinema Vol. VI”, consta di sei appuntamenti che si terranno dalle 18.30 alle 20.00 dal 15 dicembre al 16 febbraio presso l'area eventi "Giuliana Pizzaguerra" di Villa Ranzoni a Cossato. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti, esperti o semplici appassionati della settima arte, ma occorre iscriversi. Il Programma prevede: 15 dicembre Il potere del cane di Jane Campion; 12 gennaio 2023 C’era una volta a Hollywood di QuentinTarantino; 19 gennaio 2023 Il caso Squid Game; 2 febbraio Luce al cinema/luci del cinema; 9 febbraio Breve storia della musica cinematografica; 16 febbraio Ode al tenente Colombo

Per iscriversi: ci si deve rivolgere all'Informagiovani via mail informagiovani@comune.cossato.bi.it indicando dati anagrafici o per telefono (015 9893530) oppure recandosi negli uffici di via Ranzoni in orario di apertura (lunedì e giovedì 14/18, martedì e venerdì 9/13.30). I corsi sono validi per i crediti formativi per gli studenti. Dettagli: http://www.informagiovanicossato.it/on-line/Home/articolo63023518.html