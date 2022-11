Tremendo incidente nella notte, una 34enne perde la vita. Due in gravi condizioni (foto di repertorio)

Una donna di 34 anni è morta su un'auto scaraventata fuori dalla strada dopo lo scontro a un incrocio stradale con un'altra vettura a Volpiano.

La vittima è morta poco dopo l'arrivo all'ospedale Cto di Torino. Ricoverati in prognosi riservata (ma non sarebbero in pericolo di vita) la conducente dell'auto investita, una quarantenne di Torino, e l'uomo di 43 anni che era alla guida dell'altro veicolo.

Entrambi sono al San Giovanni Bosco. Sul luogo dell'incidente, in corso Europa, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri, che ora stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.