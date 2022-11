Danni a quattro auto e un uomo in ospedale: incidente a Cossato (foto di repertorio)

Quatto auto danneggiate, di cui due in sosta, e un ferito: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto, per cause da accertare, alle 12 di ieri, 26 novembre, a Cossato. A rimanere coinvolto due mezzi condotti rispettivamente da una donna di 57 anni e da un pakistano di 34 anni.

Proprio quest'ultimo, stando alle informazioni raccolte, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.