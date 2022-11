Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 27 novembre, nella parte alta del comune di Sagliano Micca.

Per cause da accertare, un'auto è andata a sbattere contro un parapetto, posto a bordo strada, rimanendovi incastrata. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. Sembra, stando alle informazioni raccolte, che il conducente sia rimasto indenne.