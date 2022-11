Anziana in difficoltà a Cossato, scatta l'allarme nel cuore della notte

Anziana in difficoltà nel cuore della notte. L'allarme è stato lanciato intorno alle 2 di oggi, 27 novembre, a Cossato: sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco per la prima assistenza. In seguito, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e infine trasportata in ospedale per accertamenti.