Accusa un mancamento, scatta l'allarme a Bagneri: soccorso un uomo

Momenti di preoccupazione a Bagneri, il noto borgo montano del comune di Muzzano. Stando alle prime ricostruzioni del caso, un uomo di circa 70 anni avrebbe accusato un mancamento intorno alle 16 di oggi, 27 novembre. Si trovava in visita insieme ad una comitiva proveniente da fuori provincia.

Una volta lanciato l'allarme, è stato immediatamente assistito da un operatore del Soccorso Alpino, presente sul posto tra i visitatori insieme ad un medico, fino all'arrivo dell'elisoccorso. Una volta sul posto, il malcapitato è stato caricato a bordo per il trasporto in ospedale. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.