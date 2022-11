Cossato in festa per Santa Cecilia insieme alla Filarmonica Cossatese (foto dalla pagina Facebook del sindaco di Cossato Enrico Moggio)

Comunità di Cossato in festa per Santa Cecilia, la tradizionale celebrazione dedicata alla Santa Protettrice dei musicisti. Presente la Filarmonica Cossatese. A commentare la giornata il sindaco Enrico Moggio sui propri canali social: “La Filarmonica è senza dubbio una risorsa culturale della nostra Città e non posso esimermi dal ringraziare il direttore Massimo Folli e tutti i suoi bravissimi componenti per la costante partecipazione agli eventi istituzionali del Comune”.