Wooooow! Io e il mio futuro, a Città Studi gradito interesse per gli stand delle forze dell'ordine FOTO

Gradito interesse a Città Studi per gli stand dedicati alla forze dell'ordine, allestiti in questi giorni per l'edizione 2022 di “Wooooow! Io e il mio futuro”, il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro che, negli ultimi due anni, è stato sospeso a causa dell’emergenza Covid.

Gli spazi sono dedicati ai ragazzi delle medie che devono scegliere la scuola superiore dove iscriversi; quelli delle superiori, invece, dovranno capire quali studi universitari adottare e quali sbocchi saranno possibili nel mondo del lavoro.