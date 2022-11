Strategie di insegnamento e intelligenze artificiali, incontro con gli insegnanti nel Biellese

Il consorzio Erasmus+ costituito dagli Istituti Comprensivi di Andorno, Pray, Valdengo e Valdilana-Pettinengo ha organizzato nelle giornate del 15, 16 e 17 novembre un’esperienza formativa sul tema delle ICT (informatica, comunicazione e tecnologie).

L’esperta Petra Boháčková, dalla Repubblica Ceca, è stata in visita ai quattro istituti nel quadro della mobilità Erasmus 21/22. Specializzata in Fisica e ICT presso la Facoltà di Educazione “Charles University” di Praga, ha terminato i suoi studi in Inglese ed Educazione Ambientale e attualmente insegna Fisica e Inglese alla Dr. E. Beneš Primary School di Praga. Le giornate si sono svolte con interventi in alcune classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Andorno, Coggiola, Valle Mosso e Valdengo e con una formazione per gli insegnanti dei quattro istituti nelle date del 15 e 17 novembre, a Biella e a Valdilana.

In particolare, con i docenti ci si è focalizzati sulle strategie di insegnamento dell’ICT e sulle intelligenze artificiali, in modo specifico legate alle immagini, alla scrittura e ai giochi in ambito didattico. Inoltre la docente ha utilizzato una metodologia di tipo laboratoriale chiedendo ai docenti di mettersi in gioco in prima persona e sperimentando quanto spiegato. Anche negli incontri nelle classi, l’approccio scelto è stato di tipo attivo, con gli alunni che sono stati invitati a utilizzare alcune delle applicazioni illustrate dalla docente durante la formazione. Inoltre, durante gli incontri, gli alunni hanno avuto modo di mettere alla prova le competenze di lingua inglese. Preziosa è stata la presenza di Silvana Rampone che con la sua pluriennale esperienza Erasmus+ presso l’U.S.R di Torino ha accompagnato la docente ceca presso ogni scuola del Consorzio.

Petra ha così visitato un’area del Piemonte spesso poco conosciuta, ma che ha apprezzato molto soprattutto per la sua bellezza naturalistica. E’ stata un’occasione davvero proficua per sentirsi cittadini d’Europa.