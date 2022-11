Soccorso Alpino, prove di recupero in parete sulla Coda del Drago FOTO

Esercitazione dei tecnici del Soccorso Alpino sulla Coda del Drago, una parete situata in prossimità della Ferrata Nito Staich, nel cuore della valle di Oropa. I test, in programma dalla mattinata di oggi, 27 novembre, fino al tardo pomeriggio, hanno visto la partecipazione di 7 operatori. La prova si concentrava nel recupero e successivo imbarellamento in parete del possibile malcapitato.