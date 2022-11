“Se questo Natale”, ecco l'iniziativa a sostegno della Fondazione Angelino di Biella

“Se questo Natale”©️ è il nome del nuovo progetto di Cthulhu Resurrection®️ di Carlo Scola (in arte Quivisdepopulo) e Domenico Calvelli; si tratta di un’iniziativa affine a quella dell’anno scorso -che portò alla realizzazione di un concerto al primo palazzetto dello sport di Biella-nata questa volta a sostegno della Fondazione Angelino di Biella, che si occupa unitamente alla collegata AIL Biella Clelio Angelino, di ricerca, assistenza e cura nell’ambito delle malattie ematologiche quali la leucemia, il linfoma, il mieloma.

Nel pratico, il progetto consiste in un cortometraggio, cui hanno contribuito moltissimi biellesi e alcune istituzioni del territorio, che vedrà fondersi la tematica di Cthulhu con una parodia della canzone e del video Last Christmas degli Wham!, uscito nel lontano 1984. La canzone “Se questo Natale” è già in distribuzione, in quattro versioni differenti, dalla rap sino a quella lirica, sulle principali piattaforme di condivisione quali ad esempio Spotify, Amazon Music, Apple Music, Denzer, Qobuz, YouTube. Gli autori presenteranno il cortometraggio in anteprima la sera del 15 dicembre a Palazzo Gromo Losa a Biella Piazzo. Da quella data il progetto sarà liberamente fruibile su YouTube.

Per informazioni sulla serata si potranno prendere contatti con la Fondazione Angelino al numero 0152472951, https://fondazioneangelino.it