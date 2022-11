Clean Planet, a Cossato raccolti tanti rifiuti per un mondo sostenibile e pulito FOTO

2100 litri di rifiuti raccolti in due ore di intervento da 10 volontari. Trovati vari tipi di immondizia, tra cui una piccola bombola del gas, teloni in nylon, suppellettili, padelle, lattine, plastica e tanta indifferenziata.

È il bilancio dell'iniziativa a favore dell'ambiente, portata avanti da “Clean Planet for a green future”, uno dei tanti progetti portati avanti da YGPT, realtà internazionale che sta per “Youth for Global Peace and Transformation” (giovani per la pace e la trasformazione nel mondo). L’obiettivo? Raccogliere una nave container piena di rifiuti. La giornata è andata in scena nella mattinata di ieri, 26 novembre, alla parrocchia di San Defendente, a Cossato.

Soddisfatti gli organizzatori, affiancati per l'occasione dall'Associazione Parco dei Carpini: “Grazie mille a tutti per questa bellissima giornata! Abbiamo unito le forze per uno scopo nobile. È gratificante incontrare persone che condividono la stessa visione di un mondo sostenibile e pulito. Una menzione particolare al Comune, più che disponibile a smaltire i rifiuti raccolti”.