Carabinieri al Ricetto di Candelo, sicurezza e prevenzione al Borgo di Babbo Natale 2022

Anche per queste festività di fine anno, il “Ricetto di Candelo”, uno dei Borghi medievali più belli d’Italia, ospita l’evento “Borgo di Babbo Natale 2022”, appuntamento natalizio imperdibile. L’amato appuntamento natalizio in uno dei ricetti medievali meglio conservati d’Italia dove si può vivere l’atmosfera magica del Natale. Per tale evento, in occasione della manifestazione anche i Carabinieri della Stazione di Candelo hanno attuato un servizio “di prossimità”.

Oltre a porsi l’obiettivo di garantire una funzione di deterrenza e, se del caso, di intercettare tempestivamente qualsivoglia tipologia di reato, tale servizio “di pattuglia a piedi” ha costituito anche l’occasione d’incontro con gli esercenti e con gli avventori, cui far sentire la presenza rassicurante dell’Arma e fornire ogni possibile intervento in caso di bisogno.