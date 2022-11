Biella, la Confraternita di San Cassiano compie 500 anni: autorità e vescovo in Riva (foto di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it)

Una due giorni di festa per i 500 anni dalla fondazione della Confraternita di San Cassiano. Nella mattinata odierna, nel rione di Riva, a Biella, ha avuto luogo la solenne concelebrazione presieduta dal vescovo Roberto Farinella, con una rappresentanza delle confraternite del Biellese.

Durante la celebrazione sono state accolte, all’interno della Confraternita di San Cassiano, le “Consorelle “che ad oggi abbiano già un impegno all’interno delle attività parrocchiali. Presenti anche diverse autorità cittadine e istituzionali del territorio. Nel corso della funzione, Monsignor Farinella ha ricordato come “in un momento come questo, pieno di difficoltà, è bello celebrare e ricordare un evento storico così importante per la comunità parrocchiale”.

Nella serata di venerdì, sempre nella Chiesa di San Cassiano, si è tenuta invece una conferenza dal titolo “Dal passato al presente spunti d’azione per la Confraternita dal primo Statuto”. In tale occasione, don Carlo Dezzuto, relatore della serata, ha illustrato il primo statuto della Confraternita.