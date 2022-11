Sala Biellese, lunedì Consiglio Comunale

Il sindaco di Sala Biellese, Roberto Blotto, ha convocato per lunedì 28 novembre alle 21 il Consiglio Comunale.

Questi gli otto punti dell’ordine del giorno dell’assemblea.

Approvazione dei verbali della seduta dello scorso 25 luglio; ratifica variazione numero 3 al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata dalla Giunta Comunale il 24 ottobre; variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024; approvazione Regolamento Comunale per la concessione di contributi, benefici economici e patrocinio a soggetti pubblici e privati; modifica Regolamento Comunale per la concessione di borse di studio; modifica Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune al 31 dicembre 2021; accettazione trasferimento di proprietà di immobili dalla Fondazione Notaio Ercole Cesale in liquidazione.