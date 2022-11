Al PalaPajetta otto giorni di grande tennistavolo

Dopo l'edizione di successo dei Campionati Italiani Assoluti, che si è svolta a marzo 2022, il grande tennistavolo tornerà al PalaPajetta di Biella, per sei giorni di spettacolo, garantiti da martedì 6 a domenica 11 dicembre da manifestazioni nazionali e internazionali. L'ingresso sarà libero.

Questa mattina in piazza Castello a Torino si sono alzati i veli sulle tante manifestazioni di scena al PalaPajetta. Ad aprire le danze sarà la Nazionale maschile, guidata da Lorenzo Nannoni, che martedì 6 affronterà la Repubblica Ceca in un match di qualificazione ai Campionati Europei del 2023.

Mercoledì 7 e giovedì 8 la programmazione continuerà con l'International Transalpin Trophy - Mediterranean Cup, rivolto ad atlete e atleti Under 12, con al via delegazioni italiane e straniere.

Da venerdì 9 a domenica 11 le donne saranno protagoniste delle Giornate Rosa - 1° Memorial Elvira Gattulli, dalla quinta categoria all’assoluto mentre sabato 10 e domenica 11 entreranno in campo gli uomini, con il 1° torneo nazionale di terza categoria e assoluto. Il Grand Prix regionale di domenica 4 fungerà da test event, coinvolgendo tantissimi ragazzi.

Come già in occasione degli Assoluti, i tecnici federali saranno a disposizione dei ragazzi delle scuole del territorio, per insegnare loro i primi rudimenti del tennistavolo.

“Siamo felici - spiega il presidente della FITeT Renato Di Napoli - di tornare a Biella, in un impianto che si è rivelato ideale per le nostre manifestazioni. Prosegue, dunque, la collaborazione con il Comune di Biella e con la Regione Piemonte, ai quali ci lega una spiccata comunione d'intenti, nell'interesse del nostro sport. Il Piemonte è una Regione con una tradizione pongistica di alto livello e quindi in grado di apprezzare i punti di forza della nostra disciplina. Al PalaPajetta proporremo insomma una vetrina complessiva del movimento, che culminerà nelle gare riservate ai migliori italiani e stranieri che disputano i nostri campionati. Mi auguro di avere sugli spalti un pubblico numeroso e sono certo che si divertirà a seguire le gesta dei nostri ragazzi”.

“Il Tennis Tavolo sta diventando di casa a Biella - dice il vice sindaco e assessore allo Sport del Comune di Biella Giacomo Moscarola -. Sono trascorsi appena pochi mesi da quando abbiamo ospitato al PalaPajetta, con la preziosa e fondamentale partnership della FITET, i Campionati Italiani Assoluti e ora siamo di nuovo in pista per la nuova incredibile serie di appuntamenti. Ce ne sarà per tutti i gusti: dalle sfide che coinvolgeranno i ragazzi delle scuole, fino a quelle dei professionisti. Non perdete l’occasione per conoscere meglio questo splendido sport e soprattutto venite a tifare Italia: l’ingresso al palasport in ogni evento è sempre gratuito. Ci tengo a ringraziare la Regione Piemonte e la Federazione per l’opportunità che ci è stata data: tanti eventi come stiamo mettendo in pista raramente si sono visti. Dal punto di vista della promozione turistica lo sport è un prezioso volano, che ci permette sempre di più di aprirci al turismo”.

“Il Piemonte, Regione Europea dello Sport, - afferma l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca - è fiero di ospitare una settimana di appuntamenti internazionali e nazionali biellesi dedicati al tennistavolo. Come assessorato stiamo combattendo per far diventare il nostro territorio un centro attrattivo sempre più ricco di eventi. La sinergia tra amministrazioni locali e Federazioni ha permesso di dar vita a un anno intenso di attività, che hanno fatto superare con un balzo la crisi dovuta alla pandemia da Covid. Siamo e saremo al fianco delle realtà sportive, per garantire una ripartenza duratura, che favorisca il nostro territorio”.

Al vernissage non è voluto mancare il consigliere regionale del Piemonte Michele Mosca, che ha posto l’accento sul 2023, quando “Terra della lana – Sport, benessere, turismo e moda” (il progetto che riunisce sotto un’unica bandiera 32 comune della Provincia, con Biella capofila) sarà Comunità Europea dello Sport: “Il 6 e 7 dicembre sarò a Bruxelles con i responsabili del Comitato Organizzatore per ritirare ufficialmente la bandiera di Aces. Gli eventi che saranno messi in calendario permetteranno di parlare di sport, di sviluppare la solidarietà e la salute, con un ruolo importante che la Città di Biella e gli altri comuni, hanno saputo ricavarsi. Grazie alla FiTeT avremo una serie di nuovi grandi appuntamenti: speriamo possano fare da preludio a un 2023 ricco di altri eventi. Questo risultato è il frutto di una positiva collaborazione tra istituzioni”.

L'organizzazione sarà curata dalla Federazione Italiana Tennistavolo, con il patrocinio del Comune di Biella, di Biella Città Creativa Unesco, della Regione Piemonte e di Piemonte 2022 Regione Europea dello Sport.

La sei giorni agonistica sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT.