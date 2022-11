Cena del fritto misto alla piemontese benefica all’oratorio di Cossila

I gruppi di volontariato Vincenziano di Biella in collaborazione con l'oratorio di Cossila S. Grato organizzano una cena del fritto misto alla piemontese sabato 3 dicembre presso l'oratorio di Cossila.

L'iniziativa oltre ad essere l'occasione di gustare un piatto della nostra tradizione, servirà anche per raccogliere offerte per costituire un fondo di solidarietà in un'ottica di welfare generativo, per l'acquisto di piccole attrezzature per il giardinaggio, corsi per patenti auto, macchine da cucire, abbonamenti bus per studenti ecc...per le famiglie in difficoltà seguite dai gruppi. Per prenotazioni: 01520572.