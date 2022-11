“Dentro Casa” una mostra e tante storie di riscatto ottenuto grazie a un dimora

Sotto i portici della casa parrocchiale di Santo Stefano, tra l’affaccio in piazza Duomo e piazza Monsignor Rossi, verranno istallati i grandi formati della mostro audio fotografica “Dentro Casa - Immagini e voci dal progetto Housing First Biella” realizzata dai fotografi Marida Augusto e Max Hirzel.

La mostra verrà inaugurata il prossimo sabato 3 dicembre al mattino, ma l’istallazione delle immagini, resa possibile grazie ai volontari della Protezione civile, avverrà domenica 27 novembre. Ad ogni immagine sarà abbinato un QR code attraverso il quale sarà possibile ascoltare una testimonianza dei protagonisti delle immagini, ascoltare dalla loro voce il significato e il ruolo che avere una casa ha rappresentato nel cambiamento delle loro vite.Il “salotto buono” della città, con i suoi colori e luci natalizie, sarà lo scenario in cui la realtà del progetto “Housing first” dedicato a persone senza dimora della nostra comunità si mostrerà a tutti, con la sua umanità e il suo enorme carico emotivo.

“Dentro Casa” è una mostra realizzata con il contributo della Regione Piemonte nell’ambito della promozione dei progetti territoriali che hanno l’obiettivo di valorizzare le esperienze di Housing First. questi progetti partono da un concerto molto semplice: la casa prima. Prima di tutto, Prima d’un lavoro, prima della completa riabilitazione. Porte, pareti, mobili e un tetto sopra la testa per trasformare le fragilità attraverso una certezza: c’è sempre un luogo in cui fare ritorno.

Abbiamo deciso di raccontare la storia di questo progetto sul territorio, una quotidianità per certi versi straordinaria , attraverso le immagini e le voci delle persone che lo vivono e delle case che le hanno accolte.

Le immagini e le tracce audio con la voce delle e dei protagonisti degli scatti sono pubblicati anche sul sito casadentro.wixsite.com/dentrocasa.

La mostra resterà visibile fino al prossimo febbraio.

La rete delle organizzazioni promotrici del progetto:La Rete ODV (capofila), Consorzio IRIS, Consorzio CISSABO, Comune di Biella, Croce Rossa Italiana Comitato di Biella, Gruppo di Volontariato Vincenziano Santa Luisa di Marillac ODV, Gruppo di Volontariato Vincenziano Santa Chiara ODV, Maria Cecilia CSC, Caritas Diocesana Biella.