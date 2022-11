Spalla lussata per ferratista alla Sacra di San Michele, politrauma per mtbiker caduto

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso sono stati impegnati in due interventi in provincia di Torino. Il primo intorno alle 11 di questa mattina lungo la ferrata della Sacra di San Michele per un ferratista con una sospetta lussazione a una spalla. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza con una squadra a terra a supporto perché è stato necessario spostare l'infortunato in un punto dove poterlo imbarcare al verricello.

Intorno alle 12 il secondo intervento sulla Collina di Torino, nella zona del Colle della Maddalena, per un mtbiker con un politrauma a causa di una caduta. L'intervento è stato risolto dal personale dell'autoambulanza.