Dal Nord Ovest - Inghiotte un pezzo di hashish, grave un bimbo di 18 mesi

Un bambino di un anno e mezzo è stato ricoverato giovedì sera al Maggiore di Novara per aver ingerito droga. Pare che il piccolo abbia ingerito un pezzo di hashish. Il padre poco prima di mezzanotte lo ha portato al Dea privo di sensi.

Al pronto soccorso pediatrico il piccolo è arrivato in uno stato comatoso. I medici dopo i primi esami, hanno scoperto che aveva inghiottito sostanze cannabinoidi, probabilmente dell'hashish. Dopo le prime cure non è più in pericolo di vita ma le sue condizioni restano serie e continua a essere monitorato.

L'ospedale ha comunicato il fatto ai Carabinieri che stanno accertando come il piccolo abbia trovato e ingerito la droga.