Dal Nord Ovest - 65enne investito, in codice rosso all'ospedale (foto di repertorio)

Pedone investito da un'auto questa mattina intorno alle 9 in via Marconi a Gravellona Toce. L'uomo, un 65enne, è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Novara in codice rosso dall'elisoccorso.