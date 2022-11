Vandali in azione tra Biella e Ponderano, nel mirino due negozi (foto di repertorio)

Vandali in azione tra Biella e Ponderano nella serata di ieri, 25 novembre. Stando alle prime informazioni raccolte, ignoti avrebbero infranto la vetrina di un negozio non più in attività.

Poco dopo una lavanderia è stata presa di mira da un gruppetto che si sarebbero introdotti all'interno e avrebbe rovesciato a terra sedie e ceste. In entrambi i casi le ricerche hanno dato esito negativo. Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri.