Sente odore di bruciato e nota il sottotetto in fiamme, incendio in una baita nell’alta Valle Elvo (foto e video di M. Benedetti per newsbiella.it)

Si reca nella sua seconda casa, avverte un forte odore di bruciato, nota anche del fumo e si accorge che il sottotetto stava bruciando. Questo è quanto sarebbe accaduto nella mattinata di oggi, 26 novembre, in una baita situata nel cuore dell’alta Valle Elvo, nel comune di Netro.

A dare tempestivamente l’allarme il proprietario che avrebbe riportato alcune ustioni alle mani nel tentativo di spegnere il rogo. Negli stessi istanti, alcuni bikers si sono fermati per prestargli assistenza, in attesa dei soccorsi.

Sul posto si sono precipitate diverse squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della parte superiore dell’abitato. Non sono note, al momento, le cause dell’incendio. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito, in arrivo l'ambulanza del 118.