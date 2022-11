Furto in tabaccheria a Biella, indagini lampo scoprono il responsabile: denunciato

Il 24 novembre, a Biella, i militari del Norm della locale Compagnia Carabinieri, a conclusione di una serrata ed immediata attività investigativa hanno deferito in stato di libertà un uomo del 1964, residente in Biella, censurato, poiché ritenuto responsabile di “furto aggravato in esercizio pubblico”.

Il soggetto, alle 22 circa del 22 novembre, in via Ivrea, al fine di penetrare all’interno di un bar, nella circostanza chiuso, ha infranto un vetro della porta d'ingresso colpendolo con ripetuti calci ed asportando dal locale alcune stecche di sigarette, del valore commerciale di 400 euro circa, allontanandosi immediatamente dopo per le vie circostanti.

Sul posto è intervenuto equipaggio della Sezione Radiomobile, unitamente a personale della Sezione Operativa, del Norm della Compagnia Carabinieri di Biella per il primo sopralluogo. I successivi ed immediati accertamenti, l'acquisizione e la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell'esercizio pubblico, hanno consentito d’individuare senza alcun dubbio l’uomo quale autore del reato.