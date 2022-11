Momenti di preoccupazione intorno alle 3.45 di oggi, 26 novembre, lungo la Provinciale Masserano-Rovasenda.

Stando alle prime ricostruzioni, un’auto sarebbe finita contro un albero, crollato per cause da accertare in mezzo alla carreggiata. A dare l’allarme sarebbe stato lo stesso conducente. All’arrivo dei Vigili del Fuoco il mezzo non era più presente. In poco meno di mezzora, le squadre hanno rimosso la pianta e messo in sicurezza l’arteria stradale.