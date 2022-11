Torna la battitura delle castagne a Bagneri

Quest’anno il clima ha favorito una buona annata per le castagne, che a Bagneri sono state raccolte anche dai volontari e poi messe a essiccare nella “graa”, seguendo le tradizioni ben descritte anche nel documentario di GEO dedicato a Bagneri che è stato riproposto il 9 novembre su Rai3 e anche molti biellesi hanno visto (per chi fosse interessato, si trova facilmente su Raiplay inserendo “Bagneri” nella casella di ricerca).

Dopo l’essicazione nella graa, è giunto il momento di fare la “battitura”, una attività tradizionale che è anche un po’ un “rito comunitario” che coinvolge tutta la comunità. Per gli Amici di Bagneri, l’evento della “battitura delle castagne” (che si ripropone finalmente dopo 2 anni di forzata interruzione) vuole essere anche un momento importante di condivisione e amicizia con gli abitanti: facendo con loro la battitura, si cerca anche di salvaguardare e diffondere i valori della civiltà contadina e montanara, di valorizzare la coltivazione del castagno e le connesse tradizioni, e di farle conoscere al territorio.

Mentre sabato 3 l’attività di battitura sarà riservata a chi aderirà nell’ambito della Scuola Senza Pareti (progetto che fa capo all’Ecomuseo Valle Elvo e Serra di cui Bagneri fa parte), la giornata di domenica sarà aperta a chi vorrà condividere la battitura con gli abitanti, volontari e scout, con l’invito a essere protagonisti e cimentarsi praticamene nelle diverse attività. Il ritrovo è per le 8,30/9 direttamente alla graa dell’Aurelia (vicino alla Madonna del Piumin, appena sotto al Tracciolino). Si lavorerà insieme tutta la mattina, dividendosi tra i vari compiti; si consiglia abbigliamento adeguato per lavorare all’aperto , senza timore di idi impolverarsi.

Alle 13 si pranzerà insieme in semplicità (il pranzo preparato dai volontari, con posti limitati, è riservato a chi parteciperà concretamente all’attività e accompagnatori, necessaria prenotazione al 3396881717; primo caldo e sostanzioso e qualcosa d’altro); alle 15 c’è la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, alle 16 la visita guidata all’Ecomuseo della Tradizione e Civiltà Montanara, con la sala del castagno. La giornata della battitura è pienamente inserita nelle attività dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra, e avviene anche in collaborazione con Slow Food Travel Valli Biellesi e con l’Associazione Biellese del Castagno. Info su www.bagneri.it , facebook @borgoeparrocchiadiBagneri , IG @borgobagneri – prenotazioni pranzo cell 3396881717 (meglio whatsapp).

Per altre info sull’essicazione e battitura delle castagne invitiamo a visitare il sito www.biellaclub.it dove in collaborazione con l’Associazione Biellaclub sono pubblicate diverse pagine dedicate all’argomento (inserire Bagneri nel motore di ricerca).

Per raggiungere Bagneri, si consiglia di passare dal Tracciolino, passando da Santuario di Graglia, Bossola, poi a destra (direzione Oropa-la strada è aperta fin oltre Bagneri) per circa 4,5km, fino al tabellone sul Tracciolino che indica Bagneri; da qui si scende a piedi, in pochi minuti su mulattiera, alla Madonna del Piumin, e alla vicina Graa dove si svolgerà la battitura; appena più giù si arriva al borgo e alla chiesa (5-10 minuti).