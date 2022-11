Vigliano, una nuova area sportiva all'orizzonte con spogliatoi e luci led. E per l'Aurora si cercano gestori

Ora è ufficiale, la Polisportiva Vigliano si è aggiudicata l’acquisizione del campo sportivo della Pettina: si tratta di 4 lotti di terreno, presenti in via Lungo Cervo, a pochi chilometri dal Comunale del paese. A darne la notizia il presidente Paolo Daniele: “13 mesi fa abbiamo presentato progetto e carte per avviare la pratica e, lo scorso 15 novembre, la società giallorossa si è aggiudicata l’acquisto di quest’area. Da ora ne siamo i proprietari”.

Il piano prevede il rifacimento del terreno di gioco, una nuova illuminazione al led e la costruzione di nuovi spogliatoi. L’obiettivo? Dar vita ad un centro sportivo polifunzionale. “Fa parte del grande progetto sportivo che, da anni, portiamo avanti – sottolinea Daniele – Non guarderemo solo al calcio ma a tutte le attività sportive che fanno parte della nostra grande famiglia. Dobbiamo diventare un punto di riferimento per le famiglie, i giovani e le realtà sportive del nostro territorio”. Con un sogno nel cassetto: “Mi piacerebbe poter far allenare le nostre squadre in un campo di proprietà all’avanguardia. Ripartendo sempre dalle nuove generazioni, con un settore giovanile solido e ben strutturato”.

Infine, novità importanti arrivano anche sul fronte del Circolo Aurora di viale Alpini d’Italia 2, ora ribattezzata Club House Polisportiva Vigliano Aurora. “I lavori di ripristino proseguono senza intoppi – spiega il numero 1 giallorosso – Ci auguriamo che nel nuovo anno questo spazio possa attivarsi. Inoltre, stiamo cercando gestori per il nuovo circolo Aurora”.