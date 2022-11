Biella, una rosa per celebrare il 25 novembre FOTO

Il rispetto per la donna e per ogni vita. Il rispetto come valore cardine della nostra società. Questo il messaggio con cui oggi studenti e studentesse delle sedi Marconi e Salvemini dell’IC Biella 3 hanno ricordato il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza di genere. Dalle sorelle Mirabal ad oggi, le donne hanno fatto enormi passi avanti nel riconoscimento dei loro diritti e del loro essere lavoratrici, madri, mogli, impegnate su tanti fronti e che, al pari degli uomini, rappresentano una colonna portante delle società di ogni tempo.

In queste settimane che hanno preceduto il 25, circa 200 tra ragazzi e ragazze hanno creato, seguendo la loro fantasia e il loro estro e coordinati da vari insegnanti, una rosa speciale, assemblata con materiali di vario tipo: tessuti, carta, donati al nostro Istituto da importanti realtà industriali del nostro territorio, alle quali va il ringraziamento di tutto l’istituto. Oggi, in cerchio, dopo la lettura di alcune poesie e un breve momento di riflessione, hanno donato il loro fiore a una persona speciale che riconoscono nella loro vita, fuori e dentro la scuola: una compagna, un compagno, un’insegnante, un insegnante, una persona di famiglia. In questa maniera insegnanti e studenti hanno voluto lanciare un messaggio di positività e speranza, anziché insistere sugli aspetti violenti, che pur rimangono ben presenti anche nel nostro piccolo quotidiano.