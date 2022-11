Biella, camminata in via Italia contro la violenza sulle donne e di genere FOTO e VIDEO

Biella, camminata in via Itala contro la violenza sulle donne e di genere (servizio di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

C'è stata grande partecipazione a Biella per la camminata contro la violenza sulle donne e di genere, organizzata da Voci di Donne per il pomeriggio di oggi, 26 novembre, in via Italia. In programma un'azione artistica del Cerchio Laboratorio Donne e una camminata per le vie della città.

Durante il percorso ogni persona ha passeggiato per la città portando con sé un cartello con il nome di una delle donne uccise in Italia negli ultimi anni per femminicidio. La camminata si è conclusa in Piazza Duomo, dove si è svolto un momento conclusivo: i cartelli con i nomi delle donne sono stati affissi su fili rossi tirati in piazza Duomo, per dare dignità e visibilità a queste donne.