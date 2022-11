Benemerenze alla Protezione Civile per l’impegno durante il Covid, il Piemonte dice grazie FOTO

A Leinì ha avuto luogo la consegna delle benemerenze della Regione Piemonte ai volontari della Protezione Civile presso il Palazzetto Falcone. Un riconoscimento per l’impregno profuso durante l’emergenza pandemica: presenti circa 500 volontari di tutta la regione, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, il Presidente della Regione Alberto Cirio, l'assessore regionale Marco Gabusi, il Ministro per la Funzione Pubblica Paolo Zangrillo, la senatrice Paola Ambrogio, l'assessore alla Protezione Civile del comune di Torino Francesco Tresso. Il capo del dipartimento si è fermato per i saluti, poi è partito per seguire l’emergenza alluvione a Ischia. Presenti anche i rappresentanti biellesi, tra cui Cleto Canova, la guida del Coordinamento di Protezione Civile provinciale.