I portacolori Rally & co pronti per la grande corsa di Chieri, FOTO

I portacolori Rally & co pronti per la grande corsa di Chieri

259 KM totali di cui 67 cronometrati suddivisi in 7 prove speciali il programma che domani i portacolori della scuderia laniera Rally & co dovranno affrontare in occasione della Grande Corsa , rally storico di fine stagione con partenza in quel di Riva di Chieri.

Tre gli equipaggi presenti con ottime possibilita' di entrare di certo nella top ten assoluta ; con il numero 5 sulle portiere al via Andrea Gibello con alle note Diego Pontarollo a bordo della consueta Ford Sierra Cosworth 2 ruote motrici mentre freschi del 4^ posto al rally monti savonesi partiranno con il numero 7 Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza che sulla rossa Porsche 924 carrera gt cercheranno di confermare le prestazioni di questa fine stagione. Numero 14 e consueta fiat ritmo gruppo 2 per Luca Delle coste affiancato in questa occasione per la prima volta dal "folletto di Pray" Alberto Galli navigatore di lungo corso che sicuramente non ha bisogno di presentazioni.