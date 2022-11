Biella Motor Team a "La Grande Corsa"

Con “La Grande corsa” in programma sabato 26 novembre a Riva di Chieri (TO) si chiude, di fatto, la stagione dei rally storici in Piemonte. Alla gara torinese è presente con i suoi piloti e navigatori anche la scuderia Biella Motor Team, decisa a ben figurare.

Il primo a partire è il navigatore Diego Pontarollo che leggerà le note ad Andrea Gibello con la Ford Sierra Cosworth con il numero 5 sulle fiancate. Avrà, invece, il numero 8 la BMW M3 affidata a Stefano D’Achille e Luca Ferraris. Primino Clerico ed Enrico Fraglia, Peugeot 309 GTI, saranno della partita con il numero 34 mentre il 49 è stato assegnato all’Autobianchi A112 Abarth di Alberto Corsi e Paola Ferrari. Nel Trofeo risdervasto alle A112 Abarth, invece, figura il navigatore Luigi Cavagnetto che corre al fianco Filippo Fiora con il numero 206 mentre Maurizio Ribaldone e Guido Zanone avranno il numero 209.

La gara, che prevede sette prove speciali, è valida come prova del Trofeo Rally Nazionali ed è anche l’ultimo appuntamento annuale del Memory Fornaca.