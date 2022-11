Canalis e Ceffa (Pd) :"La Rems di Bioglio è rimasta nel cassetto". Icardi: "Progetto del 2013"

La Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza della Provincia di Biella era stata prevista nel 2015, ma se ne è persa traccia: inerzia della Giunta Cirio, per Monica Canalis vicesegretaria Pd Piemonte e consigliera regionale e Stefano Ceffa, sindaco di Bioglio (BI).

“Le REMS sono strutture sanitarie di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali. La Giunta della Regione Piemonte con la DGR 24-7560 del 7maggio 2014, a cui è seguita la DGR 42-1271 del 30 marzo2015, aveva indicato l’ex RSA del Comune di Bioglio (BI) come luogo dove realizzare una REMS(Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) . Tale struttura doveva essere composta da 2 moduli da 20 posti ciascuno” dichiara il sindaco di Bioglio , Stefano Ceffa. “ Dopo la chiusura della RSA nel 2011, l’edificio che la ospitava nel Comune di Bioglio, destinato ad ospitare la Rems, è scivolato progressivamente in uno stato di forte degrado , con conseguente perdita di valore di una struttura avente grande rilevanza non solo occupazionale, ma anche storica ed artistica . Inoltre a causa del vincolo formale di destinazione a REMS, nel corso degli anni l’Asl, proprietaria dell’immobile , non ha versato la parte di tassazione riguardante il Comune di Bioglio (IMU e TARI). Si esprimono perplessità circa il mantenimento di vincoli meramente formali che di fatto producono effetti negativi sulle finanze comunali. La comunità di Bioglio e l’intero territorio Biellese in questi anni hanno perso: un importante presidio sanitario e poi socio sanitario, 40 posti di lavoro con il relativo indotto e le entrate tributarie.”

“Nel rispondere a un mio Question time”, aggiunge la consigliera regionale Monica Canalis, “la Giunta Cirio ha dichiarato che con la Dgr 18 del 24.1.2020 è stato modificato il programma regionale di superamento degli ospedali psichiatrici, limitando le Rems a quella di Bra e san Maurizio Canavese. Sembra quindi che la Rems di Bioglio sia rimasta nel cassetto , ma l’Asl di Biella abbia impropriamente lasciato un vincolo di destinazione a Rems per qusi tre anni. Un grave ritardo e un danno, anche patrimoniale, per la comunità di Bioglio”.

"Il progetto di riqualificazione dell’edificio dell’ex Rsa “Madonna Dorotea” di Bioglio - risponde l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi- compare nel “programma per la realizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari” approvato dal Consiglio regionale del Piemonte il 22 ottobre 2013. Da allora, non risulta che nessuno abbia mai dato seguito all’intervento, tantomeno il partito della consigliera, al governo dal 2014 al 2019, che oggi in Consiglio regionale lamenta ritardi e perdite di tempo. Nel 2020, l’attuale Amministrazione regionale ha preso atto che erano (e sono) attive sul territorio piemontese due Rems, a San Michele di Bra e a San Maurizio Canavese, portando da 38 a 40 i posti letto complessivi, con l’incremento di due posti nella Rems di Bra, in ottemperanza agli standard strutturali stabiliti dal Ministero. Ogni eventuale evoluzione riguardante l'individuazione e l'autorizzazione di un'ulteriore Rems sarà da definire sulla base di nuovi bisogni sanitari e organizzativi, in accordo con il Ministero".