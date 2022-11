Natale coi fiocchi: laboratorio natalizio per famiglie

Una nuova iniziativa a ingresso libero dedicata alle famiglie.

La lana e la sua lavorazione, l’arte e l’industria tessile saranno gli argomenti del laboratorio natalizio per famiglie a tema storico-artistico che il Museo del Territorio Biellese proporrà venerdì 2 dicembre dalle ore 16.30 alle 18. Insieme diventeremo abili artigiani, creando bellissime decorazioni natalizie con fili di lana colorati. L’appuntamento sarà diviso in due parti. La visita guidata, all’interno della sezione storico-artistica: per conoscere il processo di lavorazione della lana, osservando gli antichi macchinari conservati nel museo e analizzando l’opera di Giuseppe Bozzalla “Tra colori e vapori”.

E poi il laboratorio pratico, in cui bambini e genitori progetteranno e realizzeranno insieme gli addobbi per un albero di Natale a prova di museo.

Appuntamento da non perdere dalle 16.30 alle 18 di venerdì 2 dicembre. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, entro giovedì 1 dicembre (fino al raggiungimento di un massimo di 15 bimbi iscritti).

Info e prenotazioni al numero: 015-2529345 oppure scrivendo una mail: museo@comune.biella.it