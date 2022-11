I consigli del fine settimana di newsbiella.it del 25, 26, 27 novembre

Venerdì 25 novembre

- Trivero, ore 21 “Le ragazze stanno bene” Presentazione libro e confronto con Associazione Paviol Biblioteca Ermes Cancelieri - loc. Trivero - Valdilana. A cura di Comune di Valdilana

- Biella, “Wooooow, io e il mio futuro” a Città Studi, VERSUS dalle ore 16:00 alle ore 18:30 al Centro Congressi; IOLAVORO Venerdì 25 novembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 nella Palazzina Universitaria (primo piano).

- Benna, alle ore 21, presso il Salone Sport e Folclore di Viale delle Viare Lunghe “Per un pugno di libri”

- Gaglianico, alle ore 21 presso l'Auditorium comunale a Gaglianico, nella Giornata internazionale della violenza contro le donne andrà in scena "Rosario"

- Brusnengo, ore 20,45 “Ad alta voce” - Spettacolo teatrale in favore dell'Associazione Non sei Sola odv Auditorium Scuole medie - Brusnengo. A cura di Comune di Brusnengo e Biblioteca di Brusnengo DONNE

- Biella, alle ore 21 nella Chiesa di San Cassiano ci sarà una conferenza dal titolo “Dal passato al presente spunti d’azione per la Confraternita dal primo Statuto in occasione della festa per i 500 anni

Sabato 26 novembre

- Biella, “Wooooow, io e il mio futuro” , VERSUS dalle ore 10:00 alle ore 18:00 al Centro Congressi; IT’S MY LIFE dalle ore 10:00 alle ore 18:00 nella Palazzina Universitaria (primo piano);

- Brusnengo, inaugurazione panchina rossa ore 15 presso piazza Ubertalli

- Zubiena, cena bagna caoda a cura della Pro Loco

- Biella, alle 17 accensione delle luminarie

- Giornata della Colletta Alimentare

- Valdengo, “Una castagna per la vita” giornata benefica organizzata dalla Fulgor Ronco Valdengo nell’area feste di Valdengo (via Libertà 30)

- Biella, ore 15 “Attraversiamo la città” Camminata contro la violenza sulle donne e di genere Biella - Via Italia c/o Informagiovani. A cura della Consigliera di Parità

- Vigliano, 7 note per il Parkinson, concerto all'Erios, dalle 21 tributi a De Andrè, Ligabue e Vasco Rossi

- Vandorno, 40° mercatino di Natale dalle 14,30 alle 18,30

- Cerrione, in collaborazione con Ki Run alle 8,30 allenamento collettivo all'aeroporto di Cerrione aperto a tutti, 16,30 all'Accademia dello sport di Biella saluti agli atleti in partenza per Valencia, ore 17 sempre all'Accademia presentazione del libro "Il gioco più bello della mia vita" di Paolo Vialardi e Fabrizio Lavezzato.

- Biella, giornata della musicoterapia a Palazzo Gromo Losa dalle 19. Laboratori e conclusione con apericena

- Gaglianico, Invisible Touch, concerto all'auditorium alle 21

- Candelo, Borgo di Babbo Natale

Domenica 27 novembre

- Vandorno, 40° mercatino di Natale dalle 14,30 alle 18,30

- Candelo, Borgo di Babbo Natale

- Sordevolo, Mercatino degli Angeli

- Ronco, inaugurazione ore 16,00 mostra Mauro Rossetti presso la Pro Loco

- Biella, per la festa dei 500 anni San Cassiano alle ore 10.45 ci sarà la Solenne Concelebrazione presieduta da Mons. Roberto Farinella

- Sagliano, alle ore 10.30 presso il municipio sarà inaugurata la mostra della manifestazione storica rievocativa

- Occhieppo Inferiore, “ContiAmo contro la violenza”, a cura di Paviol in collaborazione con l'associazione Pietro Micca. Ritrovo in piazza del Pioppo alle 9, partenza alle 10. 4,2 km il percorso, sarà dedicato a Valeria Roffino.

- Verrone, Cross a Baraonda, Organizzata dalla Polisportiva Cedas Lancia. km 4 individuale. camminata ludico motoria aperta a tutti. ritrovo ore 8.30, iscrizione di tutti i partecipanti ore 9.40 con distribuzione pettorale. Per informazione: Claudio cellulare 3664159654