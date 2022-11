A Salussola la II edizione della mostra dedicata a Santa Cecilia

In occasione dell’annuale ricorrenza di Santa Cecilia l’A.V.P.S. Odv, Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio della Bassa Serra Biellese - Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta e la Banda Musicale di Salussola, propongono la II edizione della mostra dedicata a Santa Cecilia patrona della musica – Storia della Banda Musicale dai ricordi, dai documenti e dalle foto d'archivio.