Al teatro Giletti "La stranezza"

Al Teatro Giletti andrà in scena "La stranezza", domani, sabato 26 novembre ore 21 e Domenica 27 novembre ore 16.

Si tratta di una Commedia del 2022. La Regia è di Roberto Andò. Attori: Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma.

La trama: Un film che si muove tra realtà e fantasia e che racconta un pezzo di storia del giovane scrittore Luigi Pirandello. Negli anni ‘20, Pirandello, di ritorno nella sua Sicilia per un breve periodo, incontra due becchini appassionati di teatro e grazie o per colpa loro la sua permanenza si protrae per un periodo più lungo.