Manomettono placche antitaccheggio, rubano merce per 800 euro: 2 rumeni in arresto

Nell’ambito degli ordinari controlli contro la criminalità diffusa la Polizia di Stato ha tratto in arresto due cittadini di origine rumena (62 e 67 anni), senza fissa dimora, in quanto in concorso tra loro ed in più occasioni, introducendosi in alcuni supermercati di Biella e provincia, mediante la manomissione delle placche antitaccheggio riuscivano a impossessarsi di prodotti alimentari, vestiari e profumi per un valore complessivo di 800 euro.

Monitorati fin dal loro ingresso in città i due soggetti destavano l’attenzione degli operatori per i loro continui movimenti in entrata e in uscita in diversi supermercati della città. Dopo diverse ore di monitoraggio gli uomini della Polizia di Stato decidevano di procedere a controllo mediante attività di perquisizione personale e veicolare, grazie alla quale è stato possibile rinvenire plurimi prodotti alimentari e una lamina in plastica presumibilmente utilizzata per la rimozione delle placche antitaccheggio. Accompagnati presso gli Uffici della Questura di Biella i due soggetti sono stati tratti in arresto per il reato di furto aggravato in concorso.

In data 24.11.2022 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Biella ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero convalidando l’arresto e disponendo per entrambi i soggetti il divieto di dimora nei comuni della Provincia di Biella.