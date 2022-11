Incidente ieri giovedì 24 novembre a Cavaglià intorno alle 14 tra una bicicletta e un'automobile.

Il fatto è successo in via Vercellone, e ad avere la peggio è stato il ciclista che è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto, oltre al 118, anche i Carabinieri per i rilievi del sinistro.