Vigili del Fuoco al lavoro in questo momento, oggi venerdì 25 novembre in via Martiri della Libertà a Occhieppo Inferiore.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 14: per cause ancora da accertare, una catasta di legna che si trovava sotto una tettoia a fianco a un'abitazione ha preso fuoco. Fortunatamente la casa non sembra aver subito alcun danno.

Sul posto, oltre a 3 mezzi dei Vigili del Fuoco, ci sono anche la Polizia Stradale e la Polizia Locale per la viabilità.