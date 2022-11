Grande partecipazione lo scorso weekend alla cena della bagna cauda, inserita nel programma della festa patronale di San Martino, a Sala Biellese. Per l'occasione, si è svolta l'estrazione finale della lotteria benefica. Lo scorso anno il ricavato venne utilizzato per l'acquisto di un defibrillatore per la popolazione. Nell'immagine allegata, i numeri estratti.