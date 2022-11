Cossato, rete di teleriscaldamento, Barbierato: "Necessario approfondire"

Riceviamo e pubblichiamo:



"Ieri sera in commissione consigliare l'amministrazione ci ha portato uno schema di convenzione relativo alla realizzazione di una rete di teleriscaldamento. Più di 7km di rete. Sia chiaro, nessuna contrarietà a prescindere a un servizio che se ben realizzato può portare vantaggi alla collettività. Quel che non è accettabile è che la maggioranza ci presenti meno di 24 ore prima della commissione quel poco di documentazione valutabile. È tutto troppo importante per la città per poter fare in fretta e furia. Abbiamo chiesto un approfondimento ulteriore come minoranze: il progetto in dettaglio, il piano economico, le ipotesi di utenza, i pro e i contro. È un progetto di privati, ci viene detto. Vero, ma le ricadute sulla collettività sono tante. Potevamo affrontarle prima, visto che è da marzo che la richiesta è sul tavolo del Comune. Non in 24 ore.

Il Sindaco non ha accettato un rinvio della commissione e della decisione, chiesto dal PD e dai gruppi di minoranza: abbiamo ottenuto soltanto un aggiornamento della riunione a breve, chiedendo ai proponenti di essere presenti per rispondere alle nostre domande e chiarimenti. Tutte azioni che il Comune avrebbe potuto mettere in campo prima.".