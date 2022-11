Biella verso il Natale: tutto pronto per l'accensione delle luminarie, FOTO

Siamo ancora a novembre e i festeggiamenti del Natale devono ancora entrare nel vivo, ma a Biella la luminarie ci sono e domani, sabato 26 novembre, alle 17 saranno accese.

La settimana scorsa è stata inaugurata la pista di pattinaggio a fianco al Battistero e nel fine settimana è in calendario il mercatino di Natale al salone cooperativa del Vandorno, sabato dalle 14,30 alle 18,30 e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. Sempre domani è in calendario nel programma di Natale la Giornata della Musicoterapia a Palazzo Gromo Losa dalle 19.

“Ci abbiamo messo tanto impegno – ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative natalizie l’assessore al Commercio e sviluppo economico Barbara Greggio -: questa squadra di lavoro ha saputo trovare flessibilità, collaborando e dedicando tempo ed energie per creare questo programma natalizio. Ringrazio le associazioni per l’impegno profuso, anche economico, con l’intervento del Distretto Economico del Commercio. Abbiamo delle novità, come le lanterne, con eventi che in passato hanno riscosso grande successo e così verranno riproposte. Lunedì stanzieremo 22mila euro a favore della Pro loco di Biella e Valle Oropa, che ringrazio per il solito prezioso lavoro, che si occuperà della parte amministrativa. L’obiettivo di tutti è rendere animata la nostra città e l’appello che lancio ai cittadini è di fare gli acquisti nel Biellese. Regaliamo prodotti locali perché così aiutiamo un comparto vitale”.