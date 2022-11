Quando abbiamo un parente o un nostro caro che ha dei problemi e deve ricevere delle cure adeguate, una delle cose che devono essere tenute più in conto è inerente alle sue esigenze di trasporto. Difatti molto spesso dovrà fare delle visite, delle analisi, ricevere delle cure presso un ambulatorio, una struttura specifica, a volte più di una.

Tutto ciò può essere fornito da un servizio ambulanza privata, offerto da aziende che lavorano in questo settore da anni e sono particolarmente competenti in questo ambito. Il servizio di ambulanza privata è diverso da quello del 118, perché più che rispondere alle emergenze si tratta di un viaggio programmato nei minimi dettagli sin dall’inizio.

Si tratta di andare a contattare questa azienda per esplicitare qual è la tratta del viaggio che necessitiamo, ad esempio potrebbe essere dall’ospedale al domicilio, viceversa, tra due strutture eccetera.

Bisogna anche fornire in anticipo la cartella clinica del paziente, in modo da verificare il suo stato di salute affinché l’ambulanza possa predisporre la presenza a bordo di personale medico specializzato.

Ad esempio potrebbe essere trasferita una persona che è nelle condizioni di dover ricevere un servizio di rianimazione in alcuni casi, oppure semplicemente si potrebbe avere bisogno di tenere continuamente monitorati i parametri vitali.

Quindi che ci sia all’interno un paramedico, un infermiere o un medico specializzato possiamo essere sicuri che il personale ha le stesse qualifiche che si troverebbero su un’ambulanza pubblica, semplicemente il tipo di sanitario presente dipende dalle condizioni del paziente, inutile utilizzare un medico specializzato per un trasporto di una persona che tutto sommato gode di buona salute e semplicemente deve andare a fare delle analisi cliniche in un ospedale.

Quanto costa il servizio di ambulanza privata

Questa è probabilmente la domanda più interessante è che parlando tutte le persone che hanno la necessità di spostarsi in ambulanza: quali sono i costi da sostenere. Perché è ovvio, che a differenza dell’ambulanza pubblica utilizzata per le emergenze, l’ambulanza privata prevede un pagamento per il viaggio sostenuto.

Posto che si può chiedere in anticipo un preventivo chiamando l’azienda e dando dei dettagli rispetto al tipo di trasporto che desideriamo, così da non essere approssimativi ma da avere la cifra esatta e poter predisporre il budget necessario. Detto questo, la possibilità che ci viene offerta da un’ambulanza privata prevede il pagamento di un compenso che è composto da diverse cifre. La prima riguarda la cifra necessaria all’uscita dell’ambulanza che è fissa per qualunque circostanza e non varia mai. Si tratta di qualche decina di euro, non possiamo dare una cifra precisa perché dipende dall’attività e dall’azienda che scegliamo. Dopodiché c’è un costo a chilometri di percorrenza del viaggio, che potrebbe essere intorno a un euro per chilometro ma anche questa è una cifra che deve essere considerata veramente indicativa perché comunque dipende molto dal periodo storico e dai costi che comunque si vanno a sostenere (ad esempio il carburante). Rimane il fatto che il viaggio deve essere conteggiato a partire dall’uscita del parcheggio dell’ambulanza, fino a ritorno.