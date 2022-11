A Benna torna il Pedibus!

A Benna tornano le giornate del Pedibus!

Da lunedì 28 novembre, riprendono le attività proposte dalle consigliere Micaela e Federica. Una buona occasione per i bambini di andare a scuola a piedi, facendo del sano movimento, apprezzando e rispettando il paesaggio che ci circonda.

Queste le date:

lunedì 28 novembre, lunedì 19 novembre, lunedì 30 gennaio, lunedì 27 febbraio, lunedì 27 marzo, mercoledì 27 aprile, lunedì 29 maggio.

Per aderire e info, inviare un sms o WApp al 349 2692 901 come da esempio: Andrea Rossi classe 4°,v.Trento 6 accompagnato Si/No desidero essere inserito nella chat di gruppo. In seguito al numero di adesioni verranno comunicate fermate e orari. In caso di maltempo la giornata verrà rinviata